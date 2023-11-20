В Котельниках после капремонта открыли детсад «Детство»

Детсад «Детство» в микрорайоне Ковровый в Котельниках открылся после капитального ремонта. Дошкольное учреждение посещают восемьдесят воспитанников, сообщил в своих соцсетях глава городского округа Сергей Жигалкин.

В рамках капитального ремонта в здании детского сада заменили кровлю, полностью обновили фасад, провели чистовую отделку помещений, покрасили стены, установили новые системы вентиляции, энергообеспечения, отопления, водоснабжения и канализации, оборудовали медицинский кабинет, а в санузлах положили новую плитку. Пищеблок перенесли из подвального помещения на первый этаж и установили новое оборудование.

По случаю открытия детского сада после капремонта для малышей организовали анимационную программу.