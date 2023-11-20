В Котельниках после капремонта открыли детсад «Детство»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Котельники]
Детсад «Детство» в микрорайоне Ковровый в Котельниках открылся после капитального ремонта. Дошкольное учреждение посещают восемьдесят воспитанников, сообщил в своих соцсетях глава городского округа Сергей Жигалкин.
В рамках капитального ремонта в здании детского сада заменили кровлю, полностью обновили фасад, провели чистовую отделку помещений, покрасили стены, установили новые системы вентиляции, энергообеспечения, отопления, водоснабжения и канализации, оборудовали медицинский кабинет, а в санузлах положили новую плитку. Пищеблок перенесли из подвального помещения на первый этаж и установили новое оборудование.
По случаю открытия детского сада после капремонта для малышей организовали анимационную программу.
«Сегодня в обновленном детском саду много радости и улыбок: малыши знакомятся с обновленными уютными спальнями, просторными групповыми и новыми игрушками. Желаю детскому саду «Детство» плодотворной работы», – написал Сергей Жигалкин.