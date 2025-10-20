В Котельниках прошел диалог властей и бизнеса за чашкой кофе

В подмосковных Котельниках состоялся бизнес-завтрак для местных предпринимателей, который принципиально отличался от стандартных совещаний. Мероприятие прошло в неформальной атмосфере кофейни Do.Bro Coffee в микрорайоне Новые Котельники, а ключевой фигурой со стороны власти выступила заместитель главы городского округа Мария Галузо.

Формат встречи был выстроен вокруг практического нетворкинга и живого обсуждения насущных проблем. Предприниматели и чиновники говорили о конкретных стратегиях: как не просто удержаться на плаву, а увеличить прибыль в текущих экономических условиях. Центральной темой диалога стали действующие региональные меры поддержки малого бизнеса. Важно, что большинство участников мероприятия уже являются победителями конкурсных отборов Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области и получают возмещение части затрат.

Ярким моментом завтрака стало вручение благодарственного письма от Агентства инвестиционного развития Московской области. Награду получила Евгения Лазутина, руководитель детского центра «Китенок», за активную жизненную позицию и успешную предпринимательскую деятельность. Этот жест подчеркнул ориентацию власти на поощрение реальных достижений.

По итогам встречи ее участники договорились не только поддерживать постоянное общение, но и начать работу над совместными проектами. Прошедший бизнес-завтрак доказал эффективность прямого диалога между властью и бизнес-сообществом, где в центре внимания находятся не отчеты, а конкретные инструменты для развития и роста.