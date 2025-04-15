В Котельниках провели телемост с городом-побратимом Судаком
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Котельники]
В Котельниках состоялся телемост, посвященный празднованию 81-й годовщины освобождения Судака (Республика Крым) от немецко-фашистских захватчиков. Этот город является побратимом Котельников.
В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в школе № 1 Котельников был организован телемост с прямым включением из Судака.
С поздравительной речью перед жителями Судака выступили глава городского округа Котельники Михаил Соболев, настоятель Храма Казанской иконы Божией Матери Отец Павел, учащиеся местных школ, депутаты, ветераны СВО и локальных конфликтов.
«От всей души поздравляю всех жителей Судака с праздником! Совсем скоро мы вместе отпразднуем наш общий праздник — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Наши предки добивались этой Победы плечом к плечу, тяжёлым трудом и невероятным мужеством. И сегодня мы снова вместе боремся за мир и справедливость в рамках специальной военной операции. И я уверен, что Победа обязательно будет за нами!» — сказал Михаил Соболев.