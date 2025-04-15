В Котельниках провели телемост с городом-побратимом Судаком

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в школе № 1 Котельников был организован телемост с прямым включением из Судака.

С поздравительной речью перед жителями Судака выступили глава городского округа Котельники Михаил Соболев, настоятель Храма Казанской иконы Божией Матери Отец Павел, учащиеся местных школ, депутаты, ветераны СВО и локальных конфликтов.