В Котельниках провели урок по оказанию доврачебной помощи

По инициативе главы городского округа Котельники был организован важный урок, в ходе которого сотрудникам гипермаркета «Глобус» объяснили, как действовать в экстремальной ситуации и помочь пострадавшим.

Ужасный теракт в «Крокусе» показал, как важно уметь помогать себе и другим людям, а также не теряться в экстренных ситуациях. Никто не застрахован от происшествий разного характера: таковы нынешние реалии.

Глава Котельников распорядился о создании уроков об оказании первой помощи. Недавно один из них состоялся при участии профессионального инструктора тактической медицины Яна Еловского. Он подробно объяснил сотрудникам гипермаркета о доврачебной помощи и остановке магистрального кровотечения. Детально разобрали возможные происшествия и то, как реагировать на разные угрозы.

Урок проводился под руководством Советника Главы Леонида Киселева. Также на нем присутствовал Председатель Совета Депутатов Анатолий Бондаренко.