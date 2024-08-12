В Котельниках собрали гуманитарную помощь для жителей Курска

Местные волонтеры организовали масштабную акцию, в рамках которой удалось собрать множество предметов первой необходимости для людей, которые столкнулись с трудной жизненной ситуацией.

Среди вещей, которые отправятся прямиком к жителям Курска, оказались медикаменты и влажные салфетки, нескоропортящиеся продукты быстрого приготовления и консервы, а также одноразовая посуда. Кроме того, в партию гумпомощи вошли 30 пятиточечников, 10 пончо-дождевиков и вещмешков.

Сбор гуманитарной помощи организовали в разных отделениях «Золотых Рук Ангела» Москвы и Подмосковья. Затем вещи отравили в общий пункт, откуда на машине их доставили нуждающимся жителям Курска.

Каждый, кто был причастен к акции, заслуживает отдельной благодарности и безграничного уважения! Этот поступок навсегда останется в памяти, а усилия не останутся незамеченными.