В Котельниках стартовал чемпионат по хоккею

Второй год в подмосковном городском округе Котельники проводят Первенство муниципалитета по хоккею «Русская классика».

В прошлом году в чемпионате приняли участие пять команд. В этом году на лед вышли уже восемь. В Котельниках в рамках Первенства встретятся команды из Рязани, Москвы, городских округов Люберцы и Дзержинский.

В стартовом матче турнира ХК «Силикат Тортилас» и Дзержинский «Каток-2020» вышли на лед, несмотря на осадки. Болельщиков ожидала захватывающая и динамичная игра.

Это Первенство не только популяризирует хоккей, но и пропагандирует здоровый образ жизни и спорт среди молодежи. Так, например, в хоккейной команде микрорайона Силикат сразу 4 игрока младше 18 лет.

Первые матчи в рамках муниципального чемпионата «Русская классика» уже состоялись. Прийти поболеть за своих фаворитов может любой желающий.