В Котельниках стартовала патриотическая акция «Вахта Памяти» в рамках марафона «Наследники Победы»

В Котельниках стартовала патриотическая акция «Вахта Памяти», ставшая частью областного марафона «Наследники Победы», посвященного 80-летию Великой Победы. Школы города приняли активное участие в этом значимом событии.

Акция объединила юнармейцев из котельниковской школы №3, которые приняли участие в церемониальном дежурстве у мемориального комплекса «Журавли», расположенного в микрорайоне «Белая Дача».

Началось мероприятие с торжественного митинга, на котором присутствовали ветераны, представители общественных и ветеранских объединений, педагогический состав, родители и учащиеся. Более полусотни школьников возложили венки к памятному знаку, исполнили патриотические песни и отдали дань уважения павшим героям минутой тишины.

Помимо «Вахты Памяти», в рамках марафона «Наследники Победы» в образовательных учреждениях города реализуются другие мероприятия, такие как акции «Я помню», «Портреты Победы», «Окна Победы». Они направлены на углубленное изучение истории Великой Отечественной войны, сохранение семейных преданий и укрепление чувства патриотизма у молодого поколения.