В Котельниках торжественно открыли Музей локальных войн

В день празднования 40-летия музея Боевой Славы в новом корпусе школы №1 в мкр. Южный открыли Музей локальных войн.

Выбор школы этого микрорайона не случайный: она носит имя Героя Советского Союза и генерал-майора Леонида Дмитриевича Чурилова. Он же являлся командиром бригады из легендарного воинского соединения, преодолевшего сложный боевой путь от Халхин-Гола (1939 год) до Берлина и Праги. Имя героя учреждение получило в 2004 году.

Помимо этого, теперь школа может похвастаться Партой Героя Владимира Анисимова, которую открыли вместе с музеем в рамках Всероссийского образовательного проекта «Парта Героя» (часть проекта «Новая школа»). Солдат обучался в этом учреждении, когда оно еще являлось школой № 29.

Экспозиции посвятили бойцам-интернационалистам, участникам локальных войн, а также героям СВО. Среди самых ярких представителей как раз Владимир Егорович Анисимов. Он прошел тяжести Афганской войны. Выпускник Котельниковской школы был призван на горячие точки в августе 1981 года. Доблестно исполняя долг погиб 19 июня 1983 года: БТР столкнулся с автомашиной, где находился смертник. Анисимов и его товарищ получили серьезные травмы во время удара о выступ скалы, погибнув одновременно. Похоронили героя на Котельниковском кладбище и посмертно наградили орденом Красной Звезды и двумя медалями.

Также выставкой почтили память Доросевича Александра Степановича, который погиб во время исполнения долга на спецоперации на Украине.

Все, кого упоминают в музее – это герои, которые на собственном отважном примере показывают, что «чужой беды не бывает».