В Котельниках торжественно открыли «Парту Героя»

В Котельниках в школе №2 открыли парту в честь ветерана ВОВ Кирилла Ивановича Жицкого, который неоднократно делился своим опытом и историями с юными жителями.

Совет Старшеклассников школы в Котельниках ответственно подошел к проекту «Парта героя». Было просмотрено немало материалов по ВОВ вместе с педагогами-наставниками. В руках учеников оказалась книга воспоминаний жителей города «И нам нужна была одна Победа». Примечательными оказались рассказы Кирилла Ивановича Жицкого. Оказалось, что ветеран часто навещал учеников школы, проводил уроки мужества, освещал свою биографию и описывал пережитое во время войны. Учителя из школы, где решался вопрос об «имени» парты героя, до сих пор это помнят. К тому же, в учреждении учились внуки ветерана, Михаил и Алексей.

Кирилл Иванович Жицкий ушел на фронт добровольцем, был талантливым летчиком, выполняющим сложнейшие задачи по доставке оружия и продовольствия партизанам в Республику Беларусь. За службу Родине был награжден орденами «Великой Отечественной Войны 1-ой степени» и «За боевые заслуги перед Отечеством».

Отметим, что в городе продолжает жить семья ветерана. На торжественное открытие парты пришли сын с супругой и внуки, которые гордятся своим предком. Теперь о героизме Жицкого будут помнить и ученики школы. Он станет примером патриотизма и любви к Родине. За ученический стол ветерана смогут сесть только школьники с высокой успеваемостью, активно участвующие в жизни учреждения.