В Котельниках торжественно открыли современную школу на 2000 мест
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Котельники]
На День знаний в г.о. Котельники открыли комфортный и современный корпус школы №2, где смогут обучаться две тысячи учеников.
Корпус образовательного учреждения оборудован, проверен на соблюдение современных требований к безопасности, оснащен всем необходимым для учеников и преподавателей. Штат учреждения полностью укомплектован педагогами, которым предстоит закладывать фундамент знаний воспитанникам.
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Котельники]
«Именно от вас зависит, какой будет эта школа. Желаю успехов, интересных открытий, ярких побед и незабываемых школьных лет. Пусть эта школа станет для вас местом, где вы будете расти, учиться и мечтать! С праздником! С Днем знаний», — обратился к преподавателям и ученикам ВРИП главы городского округа Михаил Соболев.
Отметим, что до открытия новой школы в Котельниках проверили располагающуюся рядом территорию. Убедились в наличии безопасных пешеходных маршрутов и освещении.