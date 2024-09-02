В Котельниках торжественно открыли современную школу на 2000 мест

«Именно от вас зависит, какой будет эта школа. Желаю успехов, интересных открытий, ярких побед и незабываемых школьных лет. Пусть эта школа станет для вас местом, где вы будете расти, учиться и мечтать! С праздником! С Днем знаний», — обратился к преподавателям и ученикам ВРИП главы городского округа Михаил Соболев.