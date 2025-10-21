В Котельниках участниц «Активного долголетия» научили пересаживать пряные травы

В подмосковных Котельниках на базе местного тепличного комбината прошел специализированный мастер-класс по пересадке пряных трав для участниц проекта «Активное долголетие».

Под руководством специалистов предприятия женщины освоили практическую технику пересадки популярных кулинарных трав — тимьяна, розмарина, мяты и лаванды из производственного грунта в декоративные кашпо для домашнего использования. Участницы получили возможность не только приобрести навыки комнатного садоводства, но и познакомиться с работой крупного тепличного хозяйства, где выращивается более 5000 видов растений.

Мероприятие посетила заместитель главы городского округа Мария Галузо, подчеркнувшая терапевтический эффект садоводства как хобби для поддержания физической и социальной активности старшего поколения. Параллельно с ботаническим мастер-классом и.о. руководителя местного отделения МГЕР Светлана Кормильцына познакомила долголетов с мобильным приложением "МАХ" — российский мессенджер, созданный как альтернатива западным соцсетям. Организаторы отметили, что некоторые участники проекта уже активно используют это приложение, что демонстрирует готовность старшего поколения осваивать цифровые технологии.

Для опытных садоводов, состоящих в проекте, посещение производственных теплиц стало особенно ценным событием, позволившим сравнить любительские методики с профессиональными технологиями выращивания растений.