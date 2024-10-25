В Котельниках увлекательно прошло занятие по спортивному ориентированию

В Котельниках в Кузьминском лесопарке под руководством преподавателя спортивной школы «Котельники» Елены Раздрогиной прошло занятие по спортивному ориентированию.

В Кузьминском лесопарке царила необыкновенная атмосфера. Энергия и азарт ребят, жаждущих приключений, передавался окружающим. В самом начале занятия для ребят провели интенсивную разминку. Упражнения позволили им хорошо разогреться и подготовиться к предстоящим испытаниям. После юным горожанам выдали компасы и карты. Ребята отправились по маршруту, который был заранее проложен опытными специалистами. По дороге они останавливались, чтобы выполнить различные задания. Ребята проявляли логику и развитое мышление.

Елена Раздрогина параллельно инструктировала детей. Она рассказала о способах ориентирования, расшифровала знаки, изображенные на картах. Ребята с вниманием слушали преподавателя спортивной школы, что и помогло им найти ключ к разгадке тайны леса.

Занятие по спортивному ориентированию воспринимается детьми как игра. Однако это настоящий урок выживания. Полученные знания помогут ребятам найти выход из любой ситуации. Кроме того, спортивное ориентирование способствует развитию физических и умственных способностей. Каждое движение требует концентрации внимания, ловкости и быстроты реакции. Работа с картой развивает логическое мышление и пространственное воображение.