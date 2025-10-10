В Котельниках в рамках капремонта обновляют дорогу «Промзона Силикат»

В подмосковных Котельниках полным ходом идет капитальный ремонт стратегически важной дороги «Промзона Силикат» — основной транспортной артерии для местных предприятий. Проект предусматривает комплексное решение давних проблем на участке.

Ежедневно на объекте задействовано более 20 рабочих и 4 единицы техники, включая два самосвала и два трактора. В настоящее время бригады уже выполнили ключевые подготовительные работы: фрезеровка старого покрытия по всей протяженности, демонтаж бордюров и тротуаров, выемка грунта. Дорожное полотно формируется по современной технологии: на щебеночное основание толщиной 16 см уложен первый из трех слоев асфальтобетона.

Параллельно ведется модернизация инфраструктуры — установлены два дополнительных дождеприемника для эффективного водоотвода и переложены инженерные коммуникации.

Отметим, что в рамках проекта особое внимание уделили аварийно-опасным участкам трассы. Два поворота, не приспособленных для габаритного транспорта, регулярно становились очагами образования заторов. В целях оптимизации движения было принято решение о смещении тротуарной зоны с сохранением установленных норм (1,5 метра), что дало возможность увеличить ширину проезжей части. По завершении всех работы проезжая часть станет шире, что улучшит маневренность для большегрузного транспорта.

Подрядчик обещает завершить все работы до начала ноября.