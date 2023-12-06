5 декабря в Котельниках, вместе со всей страной, отметили День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. В этот день в городе прошли памятные мероприятия.

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин вместе с учениками школы № 1 возложил цветы к памятнику «Танк Мать — Родина». Память героев почтили минутой молчания. Затем глава обратился с приветственными словами к юному поколению.

«В столь непростое для страны время, как никогда важно помнить и чтить нашу историю, взращивать в молодом поколении любовь и уважение к подвигам предков. Молодежь, которая является будущим нашей страны, должна знать историю своего государства, чтобы избежать многих трагедий в будущем», — сказал глава округа Котельники.

Сергей Жигалкин также отметил, что вся история России написана болью, смелостью, патриотизмом и кровью. Вот почему так важно помнить героический опыт наших предков.

В честь памятной даты члены МГЕР Котельников провели для учеников школы № 1 патриотическую викторину. Ребята хорошо подготовились и закрепили свои знания.