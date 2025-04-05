В Котельниках заключено соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией ветеранов СВО Московской области

3 апреля в Котельниках состоялось торжественное подписание соглашения между Ассоциацией ветеранов СВО Московской области и городским округом. Мероприятие открыла вице-губернатор Московской области Мария Нагорная, а ключевые подписи под документом поставили депутат Государственной Думы Сергей Колунов и глава округа Михаил Соболев.

Соглашение призвано облегчить адаптацию вернувшихся из зоны СВО бойцов к мирной жизни и помочь им найти свое место в обществе. Создание местного отделения Ассоциации позволит жителям Котельников, участвовавшим в СВО и их семьям, получать комплексную поддержку: юридическую, медицинскую и социальную в одном удобном месте, в своем родном городе.

Котельниковское отделение Ассоциации ветеранов СВО Московской области расположено по адресу: микрорайон Белая Дача, дом № 62. Контактный телефон: 8 (498) 742-2010.