В Котельниках завершается строительство школы на 2000 мест

Строительство школы на 2000 мест в городском округе Котельники находится на финальной стадии. Готовность объекта составляет более 90%.

«Осталось совсем немного до открытия долгожданной школы в Котельниках», — отметил Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Глава муниципалитета отметил, что классы и кабинеты на 65% оснащены всем необходимым для старта нового учебного года. В школе устанавливают мебель и оборудование. В настоящее время пищеблок уже полностью готов к эксплуатации. В актовом зале полы застелили ковролином. В спортивных залах устанавливают необходимый для занятий инвентарь.

На строительном объекте работают более 400 человек, в том числе клининговая служба. После завершения ремонта школа будет иметь безбарьерную образовательную среду, что поможет полноценно заниматься детям с ограниченными возможностями.

Выбранное для школы оборудование и материалы для ремонта соответствуют регламентируемым образовательным требованиям и нормам. Для школьников, педагогов и персонала в школе созданы безопасные условия.