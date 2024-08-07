В Котельниках завершается строительство школы на 2000 мест
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Котельники]
Строительство школы на 2000 мест в городском округе Котельники находится на финальной стадии. Готовность объекта составляет более 90%.
«Осталось совсем немного до открытия долгожданной школы в Котельниках», — отметил Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.
Глава муниципалитета отметил, что классы и кабинеты на 65% оснащены всем необходимым для старта нового учебного года. В школе устанавливают мебель и оборудование. В настоящее время пищеблок уже полностью готов к эксплуатации. В актовом зале полы застелили ковролином. В спортивных залах устанавливают необходимый для занятий инвентарь.
На строительном объекте работают более 400 человек, в том числе клининговая служба. После завершения ремонта школа будет иметь безбарьерную образовательную среду, что поможет полноценно заниматься детям с ограниченными возможностями.
Выбранное для школы оборудование и материалы для ремонта соответствуют регламентируемым образовательным требованиям и нормам. Для школьников, педагогов и персонала в школе созданы безопасные условия.