В Котельниках завершают строительство детского сада

В городском округе Котельники подходит к завершению строительство долгожданного социального учреждения.

Как рассказал глава муниципалитета Сергей Жигалкин, новый детский сад готов уже более чем на 85%.

Самые важные этапы строительства уже позади: здание построено, подключено ко всем инженерным сетям. Завершается покраска стен и монтаж потолка. Рабочие укладывают плитку и устанавливают сантехнику. В комнатах уже расставляют удобную, красивую мебель, а в пищеблок завозят современное оборудование.

Также почти завершились работы по благоустройству прилегающей территории и площадок для прогулок. Для ребят установлены прекрасные беседки и малые архитектурные формы.

«Уложен рулонный газон, а также установлен забор по периметру. Организованы пешеходные дорожки и отдельные площадки для групп разного возраста. Идет высадка кустов и деревьев», – добавил глава городского округа Котельники.

Совсем скоро здание отпразднует новоселье и примет в свои объятия множество малышей.