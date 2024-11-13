В Котельниках завершена реконструкция канализационной и ливневой насосных станций

В городском округе Котельники полностью выполнены все работы, запланированные в рамках реконструкции канализационной и ливневой насосных станций жилого комплекса «Белые Росы».

Работы выполнены в рамках Государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». О необходимости реконструкции станций, которые расположены по адресу: ул. Сосновая, д. №2, сообщили жители. Застройщики должным образом не завершили строительство объектов. В итоге подземные резервуары с насосами функционировали в ручном режиме, что вызывало недовольство абонентов.

Администрация города приняла решение о реконструкции. Средства выделены из регионального и муниципального бюджетов.

Все работы уже выполнены в полном объеме. Новые объекты оснащены приемными резервуарами, инновационными системами автоматики и видеонаблюдения, насосным оборудованием, надземными павильонами, которые отапливаются. В автоматическом режиме параметры стоков направляют в диспетчерскую службу ресурсоснабжающей организации. В случае форс-мажорных ситуаций эта опция позволит оперативно и результативно решить проблемы.