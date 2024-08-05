В Котельниковской городской поликлинике установили аппарат для проведения УЗИ

Оборудование доставили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». УЗИ-аппарат мобильный. Это позволит медикам брать с собой оборудование для оказания помощи маломобильным пациентам в домашних условиях. Также аппарат для проведения ультразвуковых исследований будут использовать во время медицинских осмотров школьников и ребят, посещающих детские сады.

«Как и любая техника, а аппарат УЗИ безусловно относится к ней, со временем он устаревает. Появляются новые технологии, которые позволяют получить более чёткое изображение. Прогрессивные программы позволяют лучше и более детально визуализировать различные образования. Он позволяет проводить все виды исследований, которые назначают врачи», — рассказывает врач ультразвуковой диагностики Котельниковской городской поликлиники Софья Кочоян.

УЗИ-диагностика поможет медикам определить точный диагноз у людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями или испытывают проблемы с сосудами. Также УЗИ будут делать женщинам для проверки репродуктивной системы.

Кроме того, в поликлинике проводят осмотры детей, в том числе и малышей младше годика. По показателям юным пациентам могут провести сонографию. Медики уверены, что процедура безопасная, а результаты исследования информативные.