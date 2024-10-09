В котельной ИФА РАН им. Обухова в Новошихово установили новый котел

Глава муниципалитета Андрей Иванов сообщил, что в данный момент ведутся работы по подключению котла к электричеству

В Одинцовском округе в поселке Новошихово на котельной ИФА РАН им. Обухова завершается установка нового котла. Как сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов, в данный момент ведутся работы по подключению агрегата к электричеству.

«Капитальный ремонт котельной ИФА РАН им. Обухова в Новошихово завершен. Новый котел мощностью 1 мегаватт установлен и подключен к центральному отоплению, пусконаладочные работы стартуют уже в понедельник 14 октября. Замена одного из трех котлов обеспечит спокойное и безаварийное функционирование котельной», — подчеркнул Андрей Иванов.

Директор МУП «ЖКХ Назарьево» Иван Чижов добавил, что сейчас котельная снабжает теплом 4 многоквартирных дома, это порядка 170 квартир, Звенигородскую научную станцию Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, а также Звенигородский учебный корпус Одинцовского филиала Международного юридического института.

Работы проведены в рамках большой программы губернатора Московской области Андрея Воробьева по модернизации коммунальной инфраструктуры.