В краеведческом музее Каширы пройдет акция «Ночь искусств»

4 ноября во всех регионах России пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». В этом году мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет». В рамках акции в краеведческом музее городского округа Кашира будет организована праздничная программа «Ночь искусств в музее».

Посетителей ждет насыщенная программа, которая начнется в 13:00 с экскурсии по постоянной экспозиции музея. Далее в 14:00 состоится открытие художественной выставки жительницы Ступина Татьяны Старостиной. В 15.00 гостей ждет ряд мастер-классов, на которых можно будет сделать каширскую глиняную игрушку-свистульку, народную куклу из ткани, а также научиться валянию из шерсти.

В 18:00 состоится концерт флейтиста из России и Японии, лауреата международных конкурсов Павла ИО (японская классическая флейта) «Мир Ёкояма Кацуя». Через час, в 19:00,

для посетителей проведут лекцию, посвященную легендам старого города Кашира.

В 20:00 пройдет показ фильмов «Кашира. Южный рубеж» и «Ленин в октябре» с участием народного артиста СССР Б. В. Щукина.

Вход в музей и участие в мероприятиях бесплатное. На мастер-классы в день акции будет действовать Единый билет.