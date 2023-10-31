В краеведческом музее Каширы прошло мероприятие, посвященное Дню белой трости

В октябре в Каширском краеведческом музее состоялась праздничная программа «Наперекор судьбе», посвящённая Дню белой трости — символа незрячих людей. Об этом рассказали в администрации городского округа.

В мероприятии приняли участие члены Каширского общества инвалидов по зрению. Также гостями стали представитель духовенства иеромонах Александр (Волков), заместитель начальника Окружного управления социального развития № 13 Ольга Бакеева, председатель Совета ветеранов Анатолий Воротников, а также представитель городской администрации Ирина Артемова.

С особыми словами благодарности к участникам общества инвалидов по зрению обратилась исполняющая обязанности председателя Московской областной организации инвалидов по зрению Мтвариса Датикашвили.

Для гостей выступили участники детской вокальной студии «Новые голоса» и вокального ансамбля «Журавушка». Еще одним украшением праздника стала выставка поделок, большую часть которых изготовила инвалид по зрению Ольга Ким.