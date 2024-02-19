В Красноармейске оперативно устранили прорыв трубопровода, затопивший улицу Чкалова

О проблеме сообщили пользователи социальных сетей, проживающие в Красноармейске на улице Чкалова. Они опубликовали видео, на котором можно заметить трещину на асфальте с вытекающей из нее водой. Большая территория возле трещины была затоплена водой, которая вместе с рыхлым снегом образовала большие лужи и грязь.

«Доброе утро! Между Чкалова, 12 и Чкалова, 14 треснул асфальт. Из трещины льется вода», — написал один из подписчиков телеграм-канала «Красноармейский крафт».

В администрации Городского округа Пушкинский оперативно отреагировали на проблему. В 12 часов дня сообщили, что передали информацию о ней профильным специалистам. Уже в 18:33 появилось сообщение, что работы по устранению коммунального инцидента завершены. Ресурс продолжили подавать абонентам в полном объеме.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года в Пушкинском округе коммунальщики устранили 67 засоров в канализации в квартирах жителей, которые обращались с жалобами.