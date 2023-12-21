В Красноармейске открылась выставка художников

Экспозиция пройдет в городской Картинной галерее.

Выставку назвали «Палитра настроений». На ней свои работы представляют четыре педагога дисциплин, связанных с изобразительным искусством. Перед входом на выставку все гости отмечали на специальном листе свое настроение с помощью цвета. Такое упражнение, как уверены художники, позволит научиться передавать любые эмоции с помощью визуальных средств.

Также и выставка передает именно эту идею, ведь каждый гость сможет найти здесь картину, которая будет соответствовать его настроению и отзовется его чувствам.

Помимо этого, всех гостей ждал сюрприз. Для них провели лотерею, где главными работами стали именно картины преподаватели детской школы искусств.