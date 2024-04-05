В Красноармейске прошла «выездная администрация» под руководством главы округа Пушкинский

На встрече с жителями присутствовали также председатель Совета депутатов округа Пушкинский и депутаты областной Думы Александр Легков и Михаил Ждан. Мероприятие посетили 36 жителей, каждый из которых обратился с волнующим его вопросом.

Преимущественно горожан беспокоили вопросы содержания многоквартирных домов, в частности, план и график ремонтных работ общедомового имущества, благоустройство придомовых территорий.

Жители также обращались с предложениями внести корректировки автомобильного движения на улице Мичурина. Интересовали горожан детали процедуры переселения из аварийного дома.

Глава Городского округа Пушкинский поблагодарил жителей за активное участие в жизни города. Формат встреч в виде «выездных администраций» положительно зарекомендовал себя. Люди имеют возможность лично рассказать о проблемах, внести какие-либо предложения или оценить ранее реализованные проекты. Это позволяет совместными усилиями делать округ более развитым и комфортабельным.

«Благодарю жителей за встречу. Важные вопросы затронуты, совместно с активистами „Единой России“ будет проработано каждое обращение», — отметил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Максим Красноцветов рассказал, что каждое обращение будет внимательно изучено. Жители получат ответы на все поставленные вопросы.