В Красноармейске родители оценили преимущества «бесшовного» перехода ребенка в школу

Новая система перехода ребенка из детсада в школу в Красноармейске избавила родителей от стресса. Теперь нет необходимости караулить время записи: достаточно одного заявления.

Семьи по всему Подмосковью стали чаще пользоваться «бесшовным» переходом из садика в школу. Это помогает не только родителям, но и детям. Последним становится легче адаптироваться в новой среде и влиться в учебный процесс.

В Красноармейске родители также опробовали новую схему перехода. Дети завершают ходить в детсад «Родничок» Центра образования № 2, их активно готовят к школе. Еще в феврале родители воспитанников учреждения подали заявление, выбрав будущее учебное заведение. Центр образования № 2 объединяет пять детских садов, а на выбор предоставляет по три школы в северной части города. Родители выбирали конкретное образовательное учреждение, а иногда хотели попасть к определенному учителю.

«В первую очередь мы выбирали определенного учителя. Очень хотели попасть к Маргарите Барановой. Сейчас она занимается с сыном подготовкой к школе. В феврале я оставила заявление в детском саду. И сейчас уже знаю, что Миша пойдет в третий корпус — это бывшая гимназия — Маргарите Сергеевне. Все совпало — и школа рядом с домом, и учитель, которому доверяем. Переход из детского сада в школу будет для ребенка без стресса», — поделилась мнением мама будущего первоклассника Светлана Сасина.

Ребенка сопровождают единой педагогической командой, в которую входят все необходимые специалисты: от воспитателей и психологов, до учителей и администраторов. Благодаря действующей системе детям получается быстрее и лучше адаптироваться в начальных классах. В Подмосковье в 2023 году по «бесшовной» схеме было зачислено 35 000 ребят. В 2024 году их уже 54 тысячи.