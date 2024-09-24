В Красноармейске системы центрального отопления для домов успешно протестировали перед полноценным запуском

В Красноармейске прошли первые пробные топки перед началом холодов. Сотрудники УК «МКД «Восток» отметили, что системы успешно прошли проверки для последующего запуска тепла в многоквартирные дома.

Управляющая компания обслуживает около 200 многоквартирных домов в Красноармейске. Там практически завершилась подготовка к холодам. Специалисты активно работают, проверяют системы для дальнейшей бесперебойной подачи тепла. Недавно сделали тестовые запуски и топку.

Представитель УК Андрей Крашненков отметил, что первые пробные топки успешно прошли в одном из многоквартирных домов Красноармейска. Процесс контролировали опытные мастера.

«Дом готов принять теплоноситель в начале отопительного сезона. Пробные топки позволяют ускорить подачу теплоносителя в многоквартирные дома», — отметил Крашненков.

В скором времени в округе запустят тепло для жителей МКД, детских садов, школ и других зданий. По закону, это должны сделать, когда среднесуточная температура держится ниже +8 градусов Цельсия на протяжении пяти дней минимум.