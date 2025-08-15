В Красноармейске состоялся выездной прием Администрации для жителей

Руководство округа и депутаты фракции «Единая Россия» провели консультации, отвечая на волнующие вопросы населения. Основными темами обсуждения стали: состояние и планируемый капитальный ремонт объектов культуры, перспективы застройки участка земли в микрорайоне Клязьма, порядок предоставления адресной материальной помощи, правила и процедура смены управляющих компаний, а также вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства и общественного транспорта. Непосредственно на месте многие вопросы получили развернутые ответы, в то время как те, что потребовали более глубокого изучения, например, касающиеся юридических аспектов застройки или изменения разрешенного использования земли, были приняты в работу и будут рассмотрены совместно с соответствующими службами округа.

«Особое внимание было уделено вопросам переселения из жилого фонда, признанного аварийным, и получению жилищных сертификатов, условия для получения которых в этом году были расширены. Этот вопрос требует индивидуального подхода и подробного разъяснения», - заявил глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

В мероприятии приняли участие 82 человека. Формат «выездной администрации» еще раз продемонстрировал свою ценность как действенный способ налаживания прямого и открытого взаимодействия с населением.