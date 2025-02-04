В красноармейском Центре образования № 2 прошла беседа о половом воспитании со школьницами

Организацией мероприятия занимались сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и Пушкинской клинической больницы. На встречу пригласили учащихся 7-8 классов. Акушер-гинеколог, заведующая родовым отделением Пушкинского перинатального центра Наталья Андреева обратила внимание школьниц, как важно с раннего возраста бережно относиться к своему здоровью и соблюдать общепринятые правила гигиены.

«Особый акцент был сделан на заболеваниях, передающихся половым путем, негативных последствиях при несоблюдении личной гигиены девочек, а также на необходимость своевременного прохождения медицинского осмотра у гинеколога, с целью выявления различных заболеваний на ранней стадии и их своевременного лечения», — уточнила Наталья Геннадьевна.

Встречи с подростками Городского округа Пушкинский в подобном формате проходят на регулярной основе для своевременного информирования молодого поколения. В непринужденной обстановке старшеклассницы могут обратиться с любым интересующих их вопросом. Ответы предоставляют квалифицированные специалисты, которые не только получили медицинское образование, но и разбираются в психологии школьниц.