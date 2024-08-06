В Краснодаре мужчине удалили гигантскую 17-килограммовую опухоль

Врачи краснодарской клиники провели операцию по удалению огромного новообразования, обнаруженного у одного из пациентов. Мужчина длительное время не обращался к специалистам, списывая стремительной набор веса на обычные возрастные изменения.

Он почти год не замечал ничего необычного, пока опухоль не достигла колоссальных размеров – целых 17 килограммов! Только тогда мужчина решился проконсультироваться с врачами, которые обнаружили гигантское образование в брюшной полости, о чем пишет издание «Vse42.ru».

Операция по удалению опухоли длилась почти 4 часа, но прошла успешно, как сообщил министр здравоохранения региона на своей странице в соцсетях. Сейчас пациент идет на поправку и чувствует себя значительно лучше.

Ранее врачи в Подмосковье удалили пациентке гигантскую опухоль в яичнике, состоящую из хрящей и костей (ее вес достигал семи килограммов). Медики спасли жизнь девушки, в будущем она сможет иметь детей.