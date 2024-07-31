Врачи в Подмосковье удалили пациентке гигантскую опухоль, состоящую из хрящей и костей

В Московский областной онкологический диспансер обратилась 17-летняя девушка, которая жаловалась на продолжительные боли, рост живота и нарушение менструального цикла, врачи выявили у нее опухоль правого яичника. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Специалисты приняли решение об удалении опухоли-тератомы, вес которой превышал семь килограммов. Образование на 80% состояло из зачатков мозговой ткани, хрящей, костей, а также жировой, мышечной и незрелой эмбриональной ткани.

«Для такой опухоли характерен агрессивный рост. Она может прорастать в соседние ткани и давать метастазы, перерастая в рак. При этом в пораженных участках длительное время могут не отмечаться функциональные нарушения. Незрелые тератомы являются пограничными опухолями и опасны тем, что могут перерождаться в раковые опухоли», — рассказал врач-детский онколог онкологического (детского) отделения № 7 Владимир Стрыков.

Пациентку уже выписали, ее самочувствие в норме. Помимо этого, врачи смогли сохранить ее репродуктивную функцию, поэтому в будущем она сможет стать мамой.

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