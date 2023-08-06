В Краснодаре семилетний ребенок играл в футбол и выпал с третьего этажа

Инцидент произошел в недостроенном здании в Краснодаре во время игры детворы в футбол. Как сообщается в соцсетях, в какой-то момент у мальчика резко закружилась голова, и он сорвался вниз с третьего этажа.

По словам местных жителей, они уже неоднократно просили местные власти огородить территорию недостроя, но все было тщетно. Теперь же пришел черед расплачиваться за халатность чиновников.

«Территория [заброшенного здания] не огорожена, там постоянно лазают дети. Может, после случившегося обратят внимание на этот объект», — рассказывают местные жители.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спустили детей вниз. Пострадавший мальчик со множественными травмами бил доставлен в клинику,. сейчас за его жизнь борются медики. По факту произошедшего управлением МВД РФ по краснодарскому краю начата проверка.