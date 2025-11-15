В краснодарской школе подросток пострадал после случайного выстрела

В Краснодаре проводится проверка обстоятельств инцидента в одной из школ, где пострадал восьмиклассник. Согласно данным региональной прокуратуры, подросток принес в учебное заведение сигнальный пистолет, снаряженный шумовым патроном. Его одноклассник снял предохранитель и допустил случайный выстрел, сообщает NEWS.ru.

После хлопка школьник, державший оружие, испытал сильный испуг, ударился головой о шкаф и упал на пол. По информации надзорного ведомства, он получил травмы лица и был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время подросток находится на амбулаторном лечении.

Подросток получил повреждения после случайного выстрела из сигнального пистолета. Инцидент произошел в учебном заведении и находится на контроле прокуратуры, сообщили в региональном ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Балашихе на видео попал момент выгула своры собак на спортплощадке.