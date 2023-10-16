В Краснодарском крае олень напал на двух грибников

На странице в социальных сетях регионально Минприроды появилась новая запись. Согласно ей, в Крымском районе Краснодарского края самец оленя покалечил двух мужчин, о чем также пишет «Газета.ру» .

Известно, что грибники были в лесу, где решили проникнуть на территорию вольера. К слову, территория была огорожена не просто так. Дело в том, что там содержались дикие животные в полувольных условиях.

Так мужчины прошли всего один километр, после чего в их поле зрения появился олень. Грибники закричали, поскольку сильно испугались. В ответ на это животное набросилось на них, из-за чего пострадавшие получили травмы.

Специалисты не зря предупреждают о том, насколько опасной может быть встреча с оленем в период осеннего гона. Животное нельзя пугать, тем более – поворачиваться спиной к нему.