В Краснодарском крае сироты, участвующие в СВО, будут получать жилье быстрее

Заксобрание Краснодарского края приняло решение о поправках в законе о предоставлении жилья детям-сиротам. Согласно изменениям, сироты, ставшие участниками спецоперации, будут наделяться приоритетом в получении квартир, сообщает пресс-служба заксобрания .

Отмечается, что обеспечение детей, оставшихся без попечения родителей, жилым помещением является приоритетным вопрос в работе правительства Краснодарского края. При этом принятые изменения позволят выразить благодарность военнослужащим со стороны общества.

Председатель парламента Юрий Бурлачко сказал, что дети-сироты, участвующие в СВО, заслуживают быстрее остальных получить в свое распоряжение жилье, поскольку им приходилось рисковать жизнью, защищая страну и мирное население Донбасса.