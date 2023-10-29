В Краснодарском крае вспыхнул Афипский НПЗ

Возгорание на Афипском нефтеперерабатывающем заводе произошло под утро воскресенья, 29 октября, сообщает оперативный штаб региона в соцсетях.

Отмечается, что причины возгорания пока не установлены. Оперативные службы сработали слажено и ликвидировали возгорание в течение получаса.

«По информации ЕДДС Северского района, ночью с 28 на 29 октября произошло локальное возгорание на территории Афипского НПЗ, которое оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса», — приводится в публикации.

В оперштабе добавили, что в результате пожара серьезных повреждений инфраструктуры НПЗ не возникло, обошлось без пострадавших.