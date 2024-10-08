В Красногорске более 300 сетей активисты Гвардии сплели для участников СВО

Волонтеры встречаются в бизнес-центре «Красногорск Плаза». Они изготавливают для защитников Отечества необходимые для фронта предметы, в частности, окопные свечи и маскировочные сети.

«Каждый сплетенный узел — это символ нашей поддержки и веры в Победу! Помогая нашим бойцам, мы помогаем сохранить мир для будущего», — отметила активистка Вероника Корунная.

Присоединиться к активистам может любой житель муниципалитета. Достаточно обратиться в центр «Забота» и заявить о своем намерении помочь в плетении маскировочных сетей. Центр расположен по адресу: Ильинское шоссе, д. 1А, атриум 3-го этажа.

Горожанам, у которых нет времени или возможности плести сети, предложено принять участие в сборе гуманитарной помощи. Красногорск оказывает поддержку как военным СВО, так и эвакуированным соотечественникам из Курской и Белгородской областей. На территории муниципалитета работает три пункта сбора и выдачи помощи.

Кроме того, с понедельника по пятницу по вопросам помощи можно обратиться в общественную приемную «Единой России». График работы: с 10.00 до 17.00. Адрес: ул. Лесная, д. 9.