В Красногорске для семей бойцов СВО провели краеведческую прогулку

В Красногорске для семей бойцов СВО провели краеведческую экскурсию. Как рассказали в муниципальной администрации, прогулку под названием «Красногорск ХХ век» организовали библиотеки и парки городского округа.

Так, участники прогулялись по городскому парку и Пионерской улице. В ходе прогулки им рассказали об истории города, а в завершение вручили памятные сувениры.

Как отметили организаторы экскурсии, в Красногорске поддержке семей военнослужащих уделяется особое внимание. В округе реализуют различные программы по оказанию юридической и психологической помощи родным бойцов. Кроме того, глава муниципалитета Дмитрий Волков каждую неделю проводит встречи с такими семьями и берет их обращения на личный контроль.