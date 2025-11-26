В Красногорске обсудили роль женщин в поддержке участников СВО

На площадке Центра помощи участникам специальной военной операции «Забота», расположенного в бизнес-центре «Красногорск Плаза», состоялась значимая встреча членов клуба женщин СВО. Мероприятие, ключевой темой которого стали вопросы наставничества и поиска жизненных ориентиров, провела психолог, ветеран спецоперации и член Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Александра Родионова.

Как отметила сама психолог, эта встреча стала результатом долгого планирования. По ее словам, поддержка со стороны жен и матерей помогает военнослужащим сохранять силу духа и поддерживать надежду.

«Это важно как для наших защитников, так и для женщин», – отметила Александра Родионова.

В фокусе беседы, направленной на оказание психологической помощи женам и матерям бойцов, оказалась многогранная роль женщин в достижении общей цели. Участницы обсудили, что, являясь надежным тылом, они активно участвуют в сборе гуманитарных грузов, изготовлении блиндажных свечей, плетении маскировочных сетей и пошиве теплой одежды и костюмов.

Отдельно была подчеркнута значимость моральной поддержки, которая выражается в написании писем участникам СВО, чтобы те знали о любви и ожидании дома.

Встреча прошла в атмосфере тепла и взаимного доверия. Ее практической частью стало совместное с мастерицами центра «Забота» плетение маскировочных сетей. За этой работой участницы успели обсудить и формат своих будущих встреч, поскольку, согласно озвученным планам, данный проект является долгосрочным и будет продолжен.