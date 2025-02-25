В Красногорске офицеров запаса МВД поздравили с 23 февраля
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
В Красногорске офицеры запаса МВД Павел Беликов, Александр Уваров, Владимир Уразов и Сергей Журавлев приняли почетных гостей, а также получили от них поздравления с Днем защитника Отечества. Поблагодарили за службу, помощь Родине и активную деятельность.
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
Офицеры доблестно выполняли свой профессиональный долг, отличились на боевых заданиях, боролись с преступностью и посвятили работе в органах внутренних дел большую часть своей жизни. Они имеют престижные награды и огромный опыт, который теперь пригождается им в ветеранской организации сотрудников МВД округа и области. Они передают знания целым поколениям, что как никогда важно и актуально.
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
В преддверии 23 февраля офицеров запаса тепло поздравили с праздником. Пожелания лично передали председатель совета ветеранов МВД Николай Кучаев и начальник УМВД по Красногорску Дмитрий Богомолов. Посетил защитников порядка также депутат областной Думы Роман Володин.
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
«Когда мы читаем, мы восхищаемся нашими героями. Но когда мы можем поговорить с ними, посмотреть в глаза, пожать им руку – это бесценно», — отметил депутат Роман Володин.