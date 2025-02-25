В Красногорске офицеров запаса МВД поздравили с 23 февраля

В Красногорске офицеры запаса МВД Павел Беликов, Александр Уваров, Владимир Уразов и Сергей Журавлев приняли почетных гостей, а также получили от них поздравления с Днем защитника Отечества. Поблагодарили за службу, помощь Родине и активную деятельность.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

Офицеры доблестно выполняли свой профессиональный долг, отличились на боевых заданиях, боролись с преступностью и посвятили работе в органах внутренних дел большую часть своей жизни. Они имеют престижные награды и огромный опыт, который теперь пригождается им в ветеранской организации сотрудников МВД округа и области. Они передают знания целым поколениям, что как никогда важно и актуально.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

В преддверии 23 февраля офицеров запаса тепло поздравили с праздником. Пожелания лично передали председатель совета ветеранов МВД Николай Кучаев и начальник УМВД по Красногорску Дмитрий Богомолов. Посетил защитников порядка также депутат областной Думы Роман Володин.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]