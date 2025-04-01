В Красногорске около 40 человек за месяц прошли лечение в стационаре кратковременного пребывания

В Красногорской больнице в рамках медицинского проекта открыли стационар, где сократили время нахождения пациентов до 24 часов. Краткосрочным пребыванием за один месяц воспользовались уже почти 40 человек.

О работе стационара рассказал заведующий хирургическим отделением Николай Мурашов.

Он отметил, что место позволяет оказывать высококлассную помощь за минимальный срок, без стресса и лишней нагрузки на пациентов. За небольшое количество времени, от шести до 24 часов, пациенты получают необходимые услуги, находятся под наблюдением, а после выписываются при отсутствии противопоказаний и при стабильном состоянии. Таким образом пациентов как можно быстрее отправляют на амбулаторное лечение.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Помощь в таком стационаре можно получить в Красногорске по таким профилям, как хирургия, гинекология, офтальмология, кардиология и многим другим. Качество и удобство за месяц уже оценили 40 человек. Большинство из десятков пациентов в этот период обращались за помощью из-за доброкачественных образований кожи, полипов ЖКТ, ран и других недугов.

Напомним, что палаты в Красногорской больнице открыли в рамках проекта «Стационар кратковременного пребывания». Это стало новым подходом к лечению, который позволяет гораздо быстрее обслуживать посетителей, не создавая очередей и не снижая качества медпомощи.