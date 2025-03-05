В Красногорске определили победителя творческого конкурса «Инспектор ПДН глазами ребенка»
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Красногорск]
В округе Красногорск подвели итоги I этапа конкурса рисунков «Инспектор ПДН глазами ребенка», где дети в свободной форме смогли показать, как видят будни полицейских.
Первый этап детского конкурса собрал множество ярких работ. Юные художники, используя цветные материалы и разные техники, выразили на бумаге свое представление о профессии полицейского. Участники должны были не только показать креатив, но и заложить в работе мораль и суть работы стража порядка. Важно было, чтобы на бумаге отображалась доброта, человечность и готовность правоохранителей всегда помогать людям.
Итоги первого этапа конкурса подвели красногорские полицейские и член Общественного совета при УМВД Ольга Мацнева. Они признали победительницей семилетнюю Киру Гордееву, которая смогла наиболее выразительно и оригинально подойти к творческому заданию. Теперь ее работу передадут в областное ГУ МВД РФ для участия во втором этапе конкурса.