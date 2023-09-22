В Красногорске открыли детский сад на 235 мест

В жилом комплексе «Митино О2» в деревне Сабурово заработал новый детский сад. Впервые в здании прозвучал звонкий и радостный смех малышей. Об этом сообщил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Новое учреждение рассчитано на 235 мест. В здании есть уютные спальные помещения и игровые комнаты, а также залы для занятия музыкой. Благоустроили и территорию вокруг здания.

«Важнейшее событие для всего микрорайона – продолжение той масштабной работы в части развития социальной инфраструктуры, которую будем продолжать и дальше, делая упор и на транспортную доступность, и, конечно, на долгожданное завершение строительства школы», - отметил Волков.

Глава Красногорска добавил, что с начала года в городском округе заработали уже пять новых детских садов.