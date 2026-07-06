В Красногорске отметили 90-летие Госавтоинспекции летней спартакиадой

В Красногорске на стадионе «Зоркий» прошла XII летняя спартакиада, приуроченная к 90‑летию Госавтоинспекции. В соревнованиях приняли участие сотни сотрудников ГИБДД из разных районов Подмосковья. Программа включала легкоатлетическую эстафету, подтягивание на перекладине, поднятие гири, перетягивание каната и плавание.

По словам начальника Главного управления МВД России по Московской области Виктора Паукова, подразделение Госавтоинспекции в регионе остается боеспособным, справляясь с задачами на обширной дорожной сети области. Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов подчеркнул, что на протяжении всей истории служба профессионально выполняла долг — от Великой Отечественной войны до ликвидации последствий крупных аварий и стихийных бедствий.

На торжественной части отличившимся сотрудникам и ветеранам вручили медали, почетные грамоты и благодарственные письма за профессионализм и выдержку. По итогам состязаний победителям и призерам передали кубки, медали и ценные подарки. Завершилось мероприятие праздничным концертом.

Командир отдельной роты ДПС Госавтоинспекции г. о. Красногорск Юрий Матыкин отметил, что родные стены помогают, и выразил надежду на победу своей команды. Наиболее зрелищным этапом спартакиады стало перетягивание каната, вызвавшее бурные эмоции у участников и зрителей.

Физическая подготовка остается важной составляющей службы в Госавтоинспекции: работа предполагает длительные смены под открытым небом в любых погодных условиях, поэтому сотрудники обязаны поддерживать хорошую спортивную форму.