В Красногорске отметили Международный день белой трости и 100-летие ВОС

В подмосковном Красногорске на территории усадьбы «Знаменское-Губайлово» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню белой трости. Праздник в этом году приобрел особое значение — он совпал со 100-летием создания Всероссийского общества слепых (ВОС) и его Московской областной организации.

На церемонии присутствовали представители администрации, депутаты и активисты местных отделений ВОС. Исполняющая обязанности председателя Московской областной организации ВОС Мтвариса Датикашвили сообщила, что в юбилейных мероприятиях участвуют более 30 местных организаций и 10 предприятий общества. В ходе торжественной части руководители общественных движений и представители власти вручили почетные награды наиболее активным членам красногорской организации.

Заместитель председателя Совета депутатов Богдан Андриянов отметил жизнелюбие и оптимизм людей с ограниченными возможностями зрения. Депутат Московской областной Думы Роман Володин вручил председателю местной организации сертификат в рамках партийного проекта «Старшее поколение».

Для желающих помочь организации опубликован контактный телефон волонтерской поддержки: 8-903-263-36-05.