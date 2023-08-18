В Красногорске отпраздновали 90 лет со дня пуска «ГИРД-09»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
В Подмосковном Нахабино отметили 90-летний юбилей со дня пуска ракеты «ГИРД-09».
В торжественном мероприятии принял участие внук человека, который положил начало космическим полетам в Советском Союзе — Сергея Королева. Об этом рассказал в социальных сетях глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.
В рамках мероприятия возложили цветы к обелиску в честь легендарного изобретения отечественной космонавтики Президент Федерации Космонавтики РФ Александр Александров, депутат Госдумы Денис Кравченко и другие почетные гости.
«Хочу поблагодарить каждого, кто внес весомый вклад в освоение космического пространства. Признателен тем, кто сохраняет, чтит и продолжает дело первооткрывателей и хранит историю родного края. Ничто не сможет перечеркнуть наши достижения - мы передадим потомкам историю покорения космоса. Российская космонавтика была и всегда будет на самых передовых мировых позициях!», - сказал Дмитрий Волков.