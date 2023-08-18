В Красногорске отпраздновали 90 лет со дня пуска «ГИРД-09»

В торжественном мероприятии принял участие внук человека, который положил начало космическим полетам в Советском Союзе — Сергея Королева. Об этом рассказал в социальных сетях глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

В рамках мероприятия возложили цветы к обелиску в честь легендарного изобретения отечественной космонавтики Президент Федерации Космонавтики РФ Александр Александров, депутат Госдумы Денис Кравченко и другие почетные гости.