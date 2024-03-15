В Красногорске партийцы открыли Парту Героя в честь участника СВО Максима Малашкина

В школьном отделении образовательного центра «Созвездие» торжественно открыли парту Героя в честь участника специальной военной операции Максима Малашкина, который учился в заведении с третьего по седьмой класс.

Максим родился 18 июня 2002 года. В Красногорск уроженец Пензенской области переехал из села Малая Сердоба в 2009 году. С 13 ноября 2021 года он проходил военную службу. 24 февраля 2022 года был направлен в зону специальной военной операции.

Максим с честью выполняет поставленные перед ним боевые задачи на территории Донецкой и Луганской народных республик. Героически защищая Родину, неоднократно проявлял мужество и отвагу. Нет сомнений, что впереди его ждет еще множество наград. В настоящее время в зоне СВО также находятся отец и отчим Максима, которые послушались зова сердца и ушли добровольцами.

Член фракции «Единая Россия» Сергей Сюрин отметил важность уважения военных СВО, которые героически защищают Отечество. Спикер рассказал, что Максим был награжден рядом медалей за боевые действия.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Красногорск ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Красногорск ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Красногорск ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

«Открытие этой парты — большая честь для всего ученического и педагогического сообщества «Созвездия», — отметил депутат, член фракции «Единая Россия» Сергей Сюрин.

Открытие парты Героя состоялось в рамках партийного проекта «Новая школа».