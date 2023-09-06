В Красногорске по поручению губернатора запустили новый маршрут

В Красногорске в рамках исполнения поручения губернатора был запущен новый автобусный маршрут – №16К. Он следует от Детской больницы до микрорайона Чернево, рассказали в Минтрансе региона.

С запуском нового маршрута будет обеспечена транспортная связь жилого комплекса «Митино Парк» с городской больницей №1.

На маршруте курсирует один автобус малого класса. Он совершает четырнадцать рейсов. Первый отправляется в семь часов утра от остановочного пункта «Микрорайон Чернево», а последний – в 19:20 от пункта «Детская больница».

На маршруте доступны льготы по соцкартам жителя Подмосковья.