В Красногорске подписали новые соглашения о поддержке ветеранов СВО

В бизнес-центре «Красногорск Плаза» состоялась церемония подписания трехсторонних соглашений о сотрудничестве между Ассоциацией ветеранов СВО Московской области, благотворительным центром «Забота» и общественными организациями. Документы подписали 11 представителей спортивных федераций, профессиональных образовательных учреждений, военных, волонтеров и бизнеса.

Как отметил депутат Государственной Думы РФ, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергей Колунов, на сегодняшний день организация заключила 126 соглашений. Он подчеркнул, что это свидетельствует о росте и развитии Ассоциации, которая вовлекает в работу по адаптации героев-участников спецоперации все новых партнеров. В настоящее время подмосковная Ассоциация объединяет более 3 тыс. участников СВО, а сторонниками организации являются свыше 5 тыс. человек.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, председатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Кирилл Лосунчуков отметил, что количество мероприятий, направленных на поддержку ветеранов, неуклонно растет. По его словам, подписанные соглашения станут не просто формальным документом, а маршрутом для реабилитации, адаптации, трудоустройства и спортивного воспитания.

Одно из соглашений заключено с Лобненской городской спортивной общественной организацией «Федерация дзюдо и самбо». Президент федерации Евгений Рарич рассказал, что в Лобне уже работают бесплатные секции для ветеранов СВО, их детей и сотрудников правоохранительных органов, а подписание документа придаст этой работе официальный статус. Еще одно соглашение подписано с Общероссийским общественным движением поддержки флота. Председатель движения Владимир Мальцев пояснил, что помощь бойцам оказывается с самого начала специальной военной операции, а новый документ позволит систематизировать эту работу.

В рамках мероприятия также прошла церемония награждения. Общественными медалями «За участие в СВО» отметили руководителей местных отделений Ассоциации. Государственной награды был удостоен руководитель Красногорского подразделения организации Борис Будник.