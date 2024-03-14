В Красногорске поздравили маленького сына участника СВО с днем рождения
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов выполнил поручение Главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова и навестил именинника Артема.
Папа юного красногорца с первых дней объявления СВО принял решение защищать Отчизну.
Артем растет талантливым мальчиком. Он любит рисовать, интересуется техникой. Дружная семья часто ездит на дачу, что особенно нравится Артему. Еще мальчишка с радостью путешествует с родными к морю. Главу семейства Николаевых с нетерпением ожидает дома не только сын, но и супруга Ольга и дочь София.
Богдан Андриянов исполнил мечту именинника и презентовал ему танк. Сын красногорского Героя не скрывал своей радости. Богдан Андриянов показал Артему, как управлять игрушкой при помощи пульта. Родственники именинника были благодарны за совершенный к ним визит.
Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» рассказал о важности подобных мероприятий, ведь когда все члены семьи военных СВО находятся под надежной защитой, бойцы могут сосредоточиться на выполнении стратегических задач.
«В первую очередь важно, чтобы наши бойцы чувствовали, что их тыл, их семьи находятся в полной безопасности, им уделяется огромное внимание, забота. Стараемся особое внимание уделять нашим семьям участников СВО и не упускаем возможность прийти и поздравить с семейными праздниками», — сказал Богдан Андриянов.