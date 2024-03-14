В Красногорске поздравили маленького сына участника СВО с днем рождения

Папа юного красногорца с первых дней объявления СВО принял решение защищать Отчизну.

Артем растет талантливым мальчиком. Он любит рисовать, интересуется техникой. Дружная семья часто ездит на дачу, что особенно нравится Артему. Еще мальчишка с радостью путешествует с родными к морю. Главу семейства Николаевых с нетерпением ожидает дома не только сын, но и супруга Ольга и дочь София.

Богдан Андриянов исполнил мечту именинника и презентовал ему танк. Сын красногорского Героя не скрывал своей радости. Богдан Андриянов показал Артему, как управлять игрушкой при помощи пульта. Родственники именинника были благодарны за совершенный к ним визит.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» рассказал о важности подобных мероприятий, ведь когда все члены семьи военных СВО находятся под надежной защитой, бойцы могут сосредоточиться на выполнении стратегических задач.